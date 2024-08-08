Суджинська газоперекачувальна і вимірювальна станції в Курській області Росії - єдина точка входу російського природного газу в українську газотранспортну систему для подальшого транспортування в Європу.

Транзитний маршрут постачання російського газу до Європи через Україну, як і раніше, функціонує, заявив міністр енергетики України Герман Галущенко після повідомлень про бойові дії на газотранспортній станції "Суджа".

Міністр сказав, що Росія не зв'язувалася з Україною з приводу ситуації з транзитом газу, пише Reuters.

Суджинська газоперекачувальна і вимірювальна станції в Курській області Росії - єдина точка входу російського природного газу в українську газотранспортну систему для подальшого транспортування в Європу.

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Російський "Газпром" планує відправити через Україну в п'ятницю близько 41,7 млн кубометрів газу проти 37,25 млн кубометрів, які заплановані на четвер.

У травні 2022 року український транзитний оператор припинив транспортування газу альтернативною гілкою через транзитний пункт Сохранівка, розташований недалеко від Луганської області на сході країни.

Україна заявила, що російські війська почали відбирати газ, що йде транзитом через Україну, і відправляти його у два підтримувані Росією сепаратистські регіони на сході країни.

Після закриття Сохранівки обсяги транзиту впали на чверть, оскільки "Газпром" заявив, що не може переспрямувати обсяги в Суджу.

Захоплення газовимірювальної станції "Суджа" - деталі

Раніше повідомлялося, що аероятная мета наступу ЗСУ на Курську область - зрив поставок російського газу в Європу. Про це писав The Washington Post. Україна може використовувати зрив транзиту газу як важіль тиску. Суджа - останній діючий пункт відвантаження трубопроводом, яким російський природний газ іде в Європу. Нагадаємо, раніше з'явилася інформація про те, що ЗСУ зайняли газовимірювальну станцію "Суджа".

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