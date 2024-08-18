За словами Петера Сіярто, заяви його північноєвропейських і балтійських колег є звичайною брехнею.

Надання Угорщиною дозволу громадянам Росії та Білорусі в'їжджати в Європейський Союз без перевірок не становить жодного ризику для безпеки з точки зору Шенгенської зони. Про це у Facebook написав міністр закордонних справ цієї країни Петер Сіярто.

За його словами, "наші північноєвропейські та балтійські колеги продовжують кампанію брехні проти Угорщини", при цьому це не є чимось незвичайним для провоєнних політиків, "але таке нехтування фактами все одно викликає тривогу".

"Правда полягає в тому, що включення громадян Росії та Білорусі в програму "Національна картка" не становить жодного ризику для безпеки з точки зору Шенгенської зони, оскільки ці особи все одно повинні пройти комплексну перевірку для в'їзду та перебування в Угорщині. Усі заяви північноєвропейських і балтійських колег, які засліплені провійськовістю, є звичайною брехнею", - зазначив угорський дипломат. Відео дня

Надання дозволу Угорщиною росіянам в'їжджати в ЄС без перевірок

Наприкінці липня Угорщина дозволила росіянам та білорусам в'їжджати в Європейський Союз без перевірок безпеки. При цьому у ЄС були незадоволені цим рішенням, адже серед іноземців, які прибули на територію Європейського Союзу, можуть бути російські шпигуни і терористи.

Зокрема, литовський євродепутат Петрас Ауштрявічюс заявив, що дії Угорщини, яка поновила видачу віз громадянам РФ та Білорусі, є ляпасом Європейському Союзу, на який Брюссель повинен відповісти.

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