Головування Угорщини в одній з інституцій Європейського Союзу триватиме до кінця цього року.

Триває війна в Україні, і Угорщина 1 липня розпочала піврічне головування у Раді Європейського Союзу, яке триватиме до 31 грудня 2024 року.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Ради ЄС. Зокрема, головування у Раді ЄС здійснюється на ротаційній основі поміж 27 країнами-членами Євросоюзу кожні шість місяців. Країна, яка головує, керує роботою Ради ЄС і представляє усіх країн-членів під час переговорів з іншими інституціями Євросоюзу.

При цьому, Угорщина вже вдруге в історії головує у Раді ЄС. Її головування триватиме з 1 липня до 31 грудня цього року. Рада ЄС є одною із семи інституцій ЄС. У своїй роботі Рада ЄС обговорює запропоноване Європейською комісією законодавство. Рішення часто ухвалюються після додаткових обговорень з Європейським парламентом. Рада ЄС складається з міністрів від кожної країни-члена ЄС,

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Угорщина під час головування зосереджуватиметься на семи тематичних напрямках у своїй роботі:

підвищення конкурентоздатності ЄС;

зміцнення оборонної політики ЄС;

перетворення політики розширення на послідовну та засновану на заслугах;

припинення нелегальної міграції;

формування політики майбутньої згуртованості;

відстоювання орієнтованої на фермерів агропромислової політики ЄС.

Крім того, угорська сторона вирішила направити увагу на усунення демографічних проблем.

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Як повідомляв УНІАН, з 1 січня по 30 червня 2024 року в Раді ЄС головувала Бельгія. У першому півріччі 2025 року у Раді ЄС головуватиме Польща.

Раніше міністр закордонних справ цієї країни Петер Сійярто заявив, що Угорщина оскаржить передачу Україні надходжень від заморожених в Європейському Союзі російських активів. ЄС погодив спрямування 1,4 млрд євро надходжень із заморожених російських активів на військову підтримку України. Також Угорщина вимагає, щоб Україна визнала "традиційно угорською" всю територію Закарпаття.

Аналітики зазначали, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан поводиться у Брюсселі як російський агент, а блокування української політики Євросоюзу стало систематичними.

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