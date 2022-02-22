Збройні сили Угорщини мають бути готові як до захисту кордонів, так і до гуманітарної місії у випадку ескалації конфлікту.

Угорщина планує посилити охорону кордону з Україною та направити туди додаткові військові сили.

Про це оголосив міністр оборони Угорщини Тібор Бенко, йдеться у повідомленні угорського Міністерства оборони.

За його словами, Збройні сили Угорщини мають бути готові як до захисту кордонів, так і до гуманітарної місії у випадку ескалації конфлікту.

Міністр оборони підкреслив, що безпека угорського народу є першочерговим завданням.

"Щоб посилити охорону кордону, я наказав достатній кількості військових сил та техніки розташуватися у східній частині Угорщини. Найближчими днями на дорогах будуть задіяні технічні засоби та похідні колони для створення військового угруповання в східній частині країни", - сказав Бенко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 лютого, Рада Федерації РФ дала згоду на використання Збройних сил за межами території Росії "у зв'язку з ситуацією навколо Донбасу".

Визнання Путіним "ЛДНР"

Увечері 21 лютого Володимир Путін заявив про визнання Росією маріонеток Кремля, терористичних організацій "ЛДНР". Після чого їх ватажками - Денисом Пушиліним і Леонідом Пасічником були підписані відповідні "документи".

Після заяви Путіна США і Британія пообіцяли жорсткі санкції проти причетних до визнання бойовиків осіб.

Того ж дня Путін наказав ввести частину регулярних військ на територію окупованих Донецької та Луганської областей. Російських військових з технікою бачили очевидці і журналісти.

Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на рішення Путіна, наголосив, що йдеться про порушення цілісності України і фактичний вихід з "Мінська".

Міжнародне співтовариство не визнає легітимність режимів "ЛДНР" і засуджує дії Росії.

Тим часом в ОРДЛО триває примусова мобілізація цивільного населення. За словами очевидців, подекуди окупанти затримують навіть неповнолітніх.

Крім того, тисячі жителів окупованого регіонів були перекинуті терористами в рамках нібито "евакуації" в прикордонні російські області.

Триває і ескалація на передовій. За останню добу в зоні ООС було поранено 12 бійців, шестеро отримали бойові травми; двоє військових, на жаль, загинули.

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