Угорщина планує посилити охорону кордону з Україною та направити туди додаткові військові сили.
Про це оголосив міністр оборони Угорщини Тібор Бенко, йдеться у повідомленні угорського Міністерства оборони.
За його словами, Збройні сили Угорщини мають бути готові як до захисту кордонів, так і до гуманітарної місії у випадку ескалації конфлікту.
Міністр оборони підкреслив, що безпека угорського народу є першочерговим завданням.
"Щоб посилити охорону кордону, я наказав достатній кількості військових сил та техніки розташуватися у східній частині Угорщини. Найближчими днями на дорогах будуть задіяні технічні засоби та похідні колони для створення військового угруповання в східній частині країни", - сказав Бенко.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 лютого, Рада Федерації РФ дала згоду на використання Збройних сил за межами території Росії "у зв'язку з ситуацією навколо Донбасу".
Визнання Путіним "ЛДНР"
Увечері 21 лютого Володимир Путін заявив про визнання Росією маріонеток Кремля, терористичних організацій "ЛДНР". Після чого їх ватажками - Денисом Пушиліним і Леонідом Пасічником були підписані відповідні "документи".
Після заяви Путіна США і Британія пообіцяли жорсткі санкції проти причетних до визнання бойовиків осіб.
Того ж дня Путін наказав ввести частину регулярних військ на територію окупованих Донецької та Луганської областей. Російських військових з технікою бачили очевидці і журналісти.
Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на рішення Путіна, наголосив, що йдеться про порушення цілісності України і фактичний вихід з "Мінська".
Міжнародне співтовариство не визнає легітимність режимів "ЛДНР" і засуджує дії Росії.
Тим часом в ОРДЛО триває примусова мобілізація цивільного населення. За словами очевидців, подекуди окупанти затримують навіть неповнолітніх.
Крім того, тисячі жителів окупованого регіонів були перекинуті терористами в рамках нібито "евакуації" в прикордонні російські області.
Триває і ескалація на передовій. За останню добу в зоні ООС було поранено 12 бійців, шестеро отримали бойові травми; двоє військових, на жаль, загинули.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Білорусь ухилилась від прямого визнання "ЛДНР": поважають рішення Путіна і Ко
- Столтенберг: Росія продовжує готуватися до повномаштабного нападу на Україну
- "Залежить від ситуації на місці": Путін відповів, як далеко готові зайти російські війська
- Путін: Мінських угод більше не існує, ми визнали "ЛДНР"
- Столтенберг: Росія перейшла до відкритих військових дій в Україні