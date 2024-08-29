У Євросоюзі невдоволені співробітництвом Угорщини та Росії.

Зустріч міністрів фінансів Єврозони в Будапешті можуть скасувати. Все через зростаюче обурення з приводу відносин між Угорщиною та Росією.

Як пише Politico, зустріч має відбутися 13 вересня. Два анонімних чиновники Європейського Союзу сказали журналістам, що міністр державних витрат Ірландії Паскаль Донохо, який головує на цій зустрічі, до наступного тижня вирішить її долю.

Наразі намагаються оцінити, яка кількість міністрів країн-членів ЄС розглядають можливість бойкоту. Кілька міністрів вже відмовилися брати участь, навіть якщо вона відбудеться в іншій країні. Серед них - міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер та його колеги з Естонії, Фінляндії й Литви.

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5 та 6 вересня має пройти підготовча зустріч з вищими державними службовцями, однак на сайті Ради ЄС наразі немає жодної інформації про неї. До цього заплановані ще кілька міністерських зустрічей, однак вони проходитимуть у Брюсселі.

Бойкот Угорщини

Нагадаємо, 5 липня угорський прем'єр Віктор Орбан зустрівся з Путіним у Москві. Його "миротворча місія" викликала серйозне обурення у Європейському Союзі, там одразу заявили, що він діяв від свого імені.

Крім того, в Угорщині неодноразово блокували допомогу Україні, критикували інших членів союзу, а нещодавно спростили в'їзд для громадян Росії та Білорусі.

У Європейській комісії повідомили, що її високопосадовці не братимуть участі в жодній із зустрічей під час головування Угорщини.

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