Уряд Угорщини із запізненням відповів Європейській комісії на прохання пояснити рішення щодо спрощення в'їзду до країни для росіян та білорусів. Про це повідомив міністр у справах ЄС уряду Угорщини Янош Бока, опублікувавши листа на ім'я єврокомісарки з внутрішніх справ Ілви Йоганссон.
У листі йдеться про те, що Угорщина буде застосовувати "таку саму міграційну та безпекову перевірку для заяв" росіян і білорусів на надання їм так званої Національної карти, "як і у випадку з іншими дозволами на проживання".
"Національна карта буде видаватися згідно з відповідною нормативною базою ЄС і з належним урахуванням можливих ризиків, пов'язаних з безпекою. У цьому сенсі угорське законодавство і практика, проти яких Комісія досі не заперечувала, не змінилися", - зазначається у листі.Відео дня
В Угорщині підкреслили, що й далі приділятимуть значну увагу "захисту своєї національної безпеки та безпеки Шенгенської зони в цілому".
Спрощення Угорщиною видачі віз для росіян та білорусів - що відомо
Наприкінці липня ЗМІ повідомили, що Угорщина дозволила громадянам Росії та Білорусі в'їжджати в ЄС без перевірок. За словами журналістів, угорський прем'єр Віктор Орбан стає загрозою для безпеки, оскільки серед іноземців, які прибули на територію ЄС, можуть бути російські шпигуни і терористи.
Водночас міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що таке рішення не становить жодного ризику для безпеки з точки зору Шенгенської зони.
"Правда полягає в тому, що включення громадян Росії та Білорусі в програму "Національна картка" не становить жодного ризику для безпеки з точки зору Шенгенської зони, оскільки ці особи все одно повинні пройти комплексну перевірку для в'їзду та перебування в Угорщині. Усі заяви північноєвропейських і балтійських колег, які засліплені провійськовістю, є звичайною брехнею", - наголосив угорський дипломат.