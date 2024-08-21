В країні наголосили, що будуть далі приділяти значну увагу захисту своєї національної безпеки.

Уряд Угорщини із запізненням відповів Європейській комісії на прохання пояснити рішення щодо спрощення в'їзду до країни для росіян та білорусів. Про це повідомив міністр у справах ЄС уряду Угорщини Янош Бока, опублікувавши листа на ім'я єврокомісарки з внутрішніх справ Ілви Йоганссон.

У листі йдеться про те, що Угорщина буде застосовувати "таку саму міграційну та безпекову перевірку для заяв" росіян і білорусів на надання їм так званої Національної карти, "як і у випадку з іншими дозволами на проживання".

"Національна карта буде видаватися згідно з відповідною нормативною базою ЄС і з належним урахуванням можливих ризиків, пов'язаних з безпекою. У цьому сенсі угорське законодавство і практика, проти яких Комісія досі не заперечувала, не змінилися", - зазначається у листі. Відео дня

В Угорщині підкреслили, що й далі приділятимуть значну увагу "захисту своєї національної безпеки та безпеки Шенгенської зони в цілому".

Спрощення Угорщиною видачі віз для росіян та білорусів - що відомо

Наприкінці липня ЗМІ повідомили, що Угорщина дозволила громадянам Росії та Білорусі в'їжджати в ЄС без перевірок. За словами журналістів, угорський прем'єр Віктор Орбан стає загрозою для безпеки, оскільки серед іноземців, які прибули на територію ЄС, можуть бути російські шпигуни і терористи.

Водночас міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що таке рішення не становить жодного ризику для безпеки з точки зору Шенгенської зони.

"Правда полягає в тому, що включення громадян Росії та Білорусі в програму "Національна картка" не становить жодного ризику для безпеки з точки зору Шенгенської зони, оскільки ці особи все одно повинні пройти комплексну перевірку для в'їзду та перебування в Угорщині. Усі заяви північноєвропейських і балтійських колег, які засліплені провійськовістю, є звичайною брехнею", - наголосив угорський дипломат.

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