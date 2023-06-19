Спроби налагодити конструктивний діалог із угорської владою офіційними дипломатичними канала ігноруються.

Усі спроби українських дипломатів протягом останніх днів встановити прямий контакт із українськими громадянами, які повернуті з російського полону Угорщиною не мали успіху.

Про це повідомив у Facebook речник Міністерства заакордонних справ України Олег Ніколенко .

Він зазначає, що все робиться для того, що повернути додому одинадцятьох українських військовополонених, яких Угорщина, без відома українського уряду або міжнародних правозахисних організацій, вивезла із Росії.

Ніколенко зазначив, що отримана інформація від родичів деяких із військовополонених, свідчить про те, що запевнення угорської влади про нібито вільний статус українських захисників в Угорщині "не відповідають дійсності".

"Фактично вони утримуються в ізоляції, не мають доступу до відкритих джерел інформації, їхнє спілкування із рідними відбувається в присутності третіх осіб, їм відмовляють у встановленні контакту із посольством України", - наголосив речник МЗС України.

Він підкреслив, що спроби української сторони налагодити конструктивний діалог із угорської владою офіційними дипломатичними каналами, ігноруються.

При цьому підкреслив, що такі дії Будапешта ставлять під сумнів задекларовані ним гуманітарні мотиви вивезення українців до Угорщини і можуть кваліфікуватися як порушення положень Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.

МЗС України вчергове звернулося до угорської сторони із вимогою негайно допустити українського консула до українських військовополонених, аби він міг оцінити їхній фізичний та психологічний стан, розповісти їм про їхні права, а також надати термінову консульську допомогу.

Ніколенко підкреслив, що в Україні чекають повернення наших захисників та готові надавати їм максимального сприяння у возз’єднанні з рідними та забезпечити необхідну реабілітацію.

Водночас видання Delfi повідомляє, що ситуацію з військовополоненими українцями прокоментували в ЄС. Зокрема, прес-секретар Єврокомісії Петер Стано заявив, що Угорщина повинна пояснити свою роль у цьому скандалі.

"Що стосується Угорщини, то її влада має пояснити деталі та свою участь у звільненні українських громадян, які утримуються Росією як військовополонені, а також комунікацію Угорщини з цього питання з українською владою", - сказав Стано.

Українські полонені в Угорщині - що відомо

Як повідомляв УНІАН, в Угорщині ще перебувають 11 український військовослужбовців.

Радник Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Іван Ангелін зазначав, що військовослужбовці будуть вважатися такими, що пропали безвісті до повернення їх в Україну. За його словами, незрозуміло на якій підставі і на яких умовах вони утримуються в Угорщині.

8 червня на сайті РПЦ з'явилася інформація про передачу Угорщині групи українських військовополонених Росією. Віце-прем'єр Угорщини Жолт Семьєн оголосив, що йдеться про 11 осіб, яких Росія передала Будапешту та які зараз утримують на території Угорщини. Було встановлено прізвища наших військових та маршрут їх переміщення до Угорщини.

Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко повідомив, що сім або вісім українських військовополонених із тих, які опинилися в Угорщині, вважались зниклими безвісти.

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