Крім того, були припущення, що двоє з них загинули.

Сім або вісім українських військовополонених із тих, які опинилися в Угорщині, вважались зниклими безвісти.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону повідомив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко.

"У нас є ще одна країна, де ми бачимо наших людей. Це Угорщина. Ми зараз перевіряємо і знаємо прізвища тих людей, які там опинилися. Ми перевіряємо ці дані й бачимо, що з того, що нам вже зрозуміло, що сім чи вісім людей, це ті люди, які безвісти зникли і яких ми розшукували", - розповів він.

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Крім того, за словами Котенка, були припущення, що двоє з них загинули, оскільки були свідчення побратимів.

Українські військовополонені в Угорщині

Як повідомляв УНІАН, як раніше повідомляв УНІАН, 8 червня на сайті РПЦ з'явилася інформація про передачу Угорщині групи українських військовополонених.

Наступного дня віце-прем'єр Угорщини Жолт Семьєн оголосив, що йдеться про 11 військовополонених, однак подробиці розкривати відмовився.

Згодом стало відомо, що Україна встановила місцезнаходження 11 полонених захисників, яких Росія передала Будапешту та які зараз утримують на території Угорщини. Також було встановлено прізвища наших військових та маршрут їх переміщення до Угорщини. Родичі та відповідні правоохоронні органи вже отримали всю інформацію.

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