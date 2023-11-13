Виділення цього траншу Угорщина блокує місяцями.

Угорщина знову заблокувала виділення коштів на зброю України. Йдеться про 8-мий транш на суму 500 млн євро з Європейського фонду миру, грошима з якого державам Євросоюзу компенсують постачання зброї Україні.

Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк у своєму Twitter (Х). За його словами, ця тема обговорювалася міністрами закордонних справ країн Європейського Союзу на зустрічі, яка відбулася в Брюсселі 13 листопада.

"Ще одна дискусія про Україну в Брюсселі сьогодні серед 27 міністрів закордонних справ ЄС. І все ще блокада 8-го траншу (на 500 мільйонів) військової допомоги ЄС для України", – написав Джозвяк.

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Угорщина блокує виділення 500 млн євро для України

Вже кілька місяців Угорщина блокує виділення 500 млн євро на компенсацію поставок зброї Україні. Причиною стало те, що Національне агенство з протидії корупції внесло угорський OTP Bank – найбільший банк країни – до переліку спонсорів війни.

У вересні 2023 року Україна виключила банк зі списку спонсорів війни, щоб розблокувати допомогу з військового фонду ЄС.

В Угорщині цей крок назвали "правильним", однак зажадали гарантій, що банк не повернуть до цього переліку в майбутньому. Також глава МЗС Сійярто зажадав виключення з санкційного списку російського підрозділу OTP Bank і чотирьох керівників банку.

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