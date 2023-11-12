В анонсі майбутнього опитування містяться маніпулятивні твердження, схожі на посили російської пропаганди.

Угорська влада під час щорічних консультацій з громадянами країни має намір провести опитування щодо того, що вони думають про членство України в Євросоюзі.

Такий анонс зробив секретар уряду країни Тамаш Менцер, передає Alfahir. Він зазначив, що угорців запитають, чи вважають вони, що Україні місце в Євросоюзі. У відеоанонсі звучать проросійські наративи, які спонукають громадян відповісти "ні" на питання консультацій.

"В Україні війна, тому, якщо вона буде прийнята, то війна буде перенесена в Євросоюз, і значна частина ресурсів ЄС піде в Україну" - висловив свою думку Менцер.

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Він додав, що членство України в ЄС означатиме якісь військові зобов'язання. Однак насправді вступ України не накладає на країни-члени жодних військових зобов'язань.

Позиція Угорщини щодо вступу України до ЄС

Днями Єврокомісія рекомендувала країнам ЄС почати переговори про вступ України. Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто тут же заявив, що його країна проти вступу України до ЄС до завершення війни з РФ.

Влада Угорщини ніколи не приховувала свою антиукраїнську позицію, а після повномасштабного вторгнення РФ почала активно поширювати в ЄС російську пропаганду.

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