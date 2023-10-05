Також Угорщина очікує зняття санкцій НАЗК з російського підрозділу банку.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто назвав виключення Україною OTP Bank зі списку міжнародних спонсорів війни правильним кроком. Проте Будапешт вимагає від Києва гарантій, що банк не повернуть до цього переліку в майбутньому.

Про це повідомляє повідомляє Telex. За словами Сійярто, він запросив до Будапешта представників НАЗК, аби обговорити це питання.

"Якщо буде досягнуто заспокійливої домовленості, то ми, звичайно, повинні будемо розглядати, які кроки це виправдовує з нашого боку", – сказав він.

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Водночас виключення цього банку зі списку голова угорського МЗС вітає. За його словами, це начебто стало фактичним визнанням Україною того, що банк потрапив до переліку з "необґрунтованих, брехливих та смішних" причин.

Також Сійярто додав, що в санкційному списку НАЗК все ще перебуває російський підрозділ OTP Bank та чотири керівники банку.

"Ми очікуємо, що ці чотири менеджери OTP Bank та російський підрозділ будуть вилучені зі списку НАЗК", – зауважив угорський міністр.

Справа OTP Bank

У травні 2023 року Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що найбільший банк Угорщини OTP Bank потрапив до списку міжнародних спонсорів війни.

Банк внесли до переліку через те, що керівництво установи продовжує співпрацювати з РФ та визнає так звані "ЛНР" та "ДНР". Водночас у самому банку стверджують, що не в змозі продати російське відділення. У відповідь на цей крок Угорщина почала блокувати надання Україні допомоги.

У вересні 2023 року Україна виключила банк зі списку спонсорів війни, аби розблокувати допомогу з військового фонду ЄС.

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