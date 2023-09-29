Також зі списку спонсорів війни викреслили п'ять грецьких компаній.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) на вимогу Угорщини оголосило про призупинення статусу міжнародного спонсора війни для угорського OTP Bank.

Як йдеться у повідомленні на сайт НАЗК, статус міжнародного спонсора війни призупинили для OTP Bank, а також п’ятьох грецьких перевізників, яких Україна звинувачувала у нелегальному транспортуванні російської нафти в обхід цінової стелі.

"Таке рішення ухвалене за результатом переговорів між представниками НАЗК і представниками компаній та урядів цих країн щодо припинення співпраці з РФ", – повідомили в НАЗК.

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У відомстві зазначили, що в обмін на це очікують розблокування Угорщиною траншу в 500 млн євро з Європейського фонду миру й відмови Греції від блокування майбутнього пакета санкцій ЄС, спрямованого на зменшення можливості РФ продовжувати війну.

Ситуація навколо OTP Bank

У травні НАЗК оголосило про внесення найбільшого угорського банку - OTP Bank до списку спонсорів війни через позицію керівництва фінустанови продовжувати працювати в РФ та визнання так званих "Л/ДНР".

У відповідь на це Будапешт заявив, що блокуватиме подальше введення санкцій поти РФ і виділення Києву нових траншів з Європейського фонду миру.

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