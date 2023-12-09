Наразі заявлено про акцію протесту лише на одному з п’яти автомобільних пунктів пропуску на кордоні.

Угорські перевізники з понеділка приєднаються до своїх польських колег у блокаді західного кордону України. Про це йдеться у заяві Асоціації угорських автоперевізників.

Зазначається, що угорська поліція дозволила проведення акції протесту на кордоні. Транспортники розпочнуть "демонстрацію" на угорському боці кордону недалеко від прикордонного пропускного пункту "Захонь-Чоп".

Як саме виглядатиме ця демонстрація, прямо не уточнюється, але сказано, що угорці діятимуть "подібно до того, як це робили польські та словацькі водії вантажівок останніми тижнями".

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Вимоги угорських перевізників ті ж самі, що й у поляків – повернення до системи ліцензування українських перевізників, що працюють в ЄС.

Блокада західного кордону України

Як писав УНІАН, від 6 листопада польські перевізники блокують пропускні пункти на кордоні України з Польщею. Поляки невдоволені високою конкуренцією, яку українські водії склали їм на європейському ринку після минулорічного скасування системи ліцензій для українців в ЄС. Через це обсяги українського експорту через Польщу впали на 40%.

Короткотривалу акцію аналогічного змісту на спільній ділянці кордону провели водії вантажівок зі Словаччини. Але вони погрожують відновити протест, якщо їхні вимоги не буде виконано.

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