Угорські перевізники з понеділка приєднаються до своїх польських колег у блокаді західного кордону України. Про це йдеться у заяві Асоціації угорських автоперевізників.
Зазначається, що угорська поліція дозволила проведення акції протесту на кордоні. Транспортники розпочнуть "демонстрацію" на угорському боці кордону недалеко від прикордонного пропускного пункту "Захонь-Чоп".
Як саме виглядатиме ця демонстрація, прямо не уточнюється, але сказано, що угорці діятимуть "подібно до того, як це робили польські та словацькі водії вантажівок останніми тижнями".
Вимоги угорських перевізників ті ж самі, що й у поляків – повернення до системи ліцензування українських перевізників, що працюють в ЄС.
Блокада західного кордону України
Як писав УНІАН, від 6 листопада польські перевізники блокують пропускні пункти на кордоні України з Польщею. Поляки невдоволені високою конкуренцією, яку українські водії склали їм на європейському ринку після минулорічного скасування системи ліцензій для українців в ЄС. Через це обсяги українського експорту через Польщу впали на 40%.
Короткотривалу акцію аналогічного змісту на спільній ділянці кордону провели водії вантажівок зі Словаччини. Але вони погрожують відновити протест, якщо їхні вимоги не буде виконано.