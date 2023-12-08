До блокади закликають представники бізнес-асоціацій чотирьох західноєвропейських країн.

Торговельні асоціації та палати Австрії, Бельгії, Італії і Нідерландів закликали до бойкоту польських автоперевізників, які влаштували транспортну блокаду України. Про це пише Укрінформ, посилаючись на відкритий лист згаданих організацій, який видання отримало у своє розпорядження.

"Закликаємо всі компанії ЄС та представників їхнії відповідних транспортних секторів не поновлювати транспортні контракти та не укладати нові контракти з польськими транспортними компаніями, поки вони продовжуватимуть блокувати польсько-український кордон", - йдеться у зверненні.

Підписанти акцентують, що після початку повномасштабного російського вторгнення для України безпечними залишилися лише автомобільні торговельні маршрути, що проходять через західний кордон. Тож блокада польско-українського кордону, як зазначають автори листа, призвела до зростання цін та нестачі пального в Україні. Також згадується загальне падіння експорту через польський кордон на 40% у листопаді та смерть двох українських водіїв, що застрягли в черзі на кордоні.

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Автори звернення вважають, що бойкот з боку західноєвропейських компаній швидко змусить польські транспортні компанії припинити блокаду України.

"Ринок Західної Європи для цих компаній є більш важливим за український транспортний ринок. Ми не маємо жодних проблем із діями профспілок, і польські транспортні спілки можуть проводити їх всередині Польщі, без завдання шкоди державі, що б’ється у важких боях за всіх нас", – наголошується у відкритому листі.

Свої підписи під відкритим зверненням поставили представники Бізнес-клубу "Бельгія-Україна", Українсько-австрійської асоціації, Торговельної палати "Нідерланди-Україна", Української торговельної палати в Італії.

Блокада західного кордону України – останні новини

Як писав УНІАН, перевізники з Польщі продовжують блокувати кордон з Україною на чотирьох напрямках. Близько 3300 вантажівок зараз стоять у чергах на території Польщі, чекаючи на виїзд до України. Ситуація найбільш ускладнена на пунктах пропуску "Ягодин" та "Рава-Руська", де черги складають відповідно 1200 та 850 вантажівок.

Також ми розповідали, що Союз автомобільних перевізників Словаччини погрожує повністю заблокувати прикордонний пункт "Вишнє Нємецьке – Ужгород", якщо ситуація зі скасуванням системи дозволів для українських далекобійників не буде вирішена.

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