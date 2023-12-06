Словацькі перевізники залишаються в стані готовності до страйку.

Союз автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) погрожує повністю заблокувати прикордонний пункт "Вишнє Нємецьке – Ужгород", якщо ситуація зі скасуванням системи дозволів для українських далекобійників не буде вирішена.

Як повідомляє прес-служба організації, словацькі перевізники усвідомлюють, що шлях до вирішення проблеми не є простим, але водночас назвали неприйнятним те, що поточна ситуація продовжує існувати.

"Саме тому UNAS залишається в стані готовності до страйку, і якщо не буде іншої альтернативи для вирішення ситуації, UNAS готовий повністю заблокувати пункт пропуску "Вишнє Нємецьке – Ужгород" в обох напрямках", – йдеться в повідомленні.

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Перевізники також подякували міністру транспорту Словаччини Йозефу Ражу за порушення проблеми скасування дозвільної системи для українських перевізників та його впливу на автомобільний транспорт Словаччини в Брюсселі.

"Ми також хочемо подякувати йому за те, що він зустрінеться з представниками UNAS в четвер, 7 грудня, де ми також обговоримо вплив цієї ситуації та будемо шукати рішення, щоб її змінити", – додали в організації.

Ситуація на українському кордоні - що відомо

Місяць тому, 6 листопада, польські перевізники розпочали блокування пунктів пропуску на кордоні з Україною. Перевізники тоді вимагали спрощення правил проходження митниці порожнім автотранспортом, а також повернення системи ліцензій для українських перевізників, що працюють в ЄС.

1 грудня до польської блокади кордонів доєдналися й перевізники у Словаччині. Вони почали блокувати рух вантажівок в напрямку українського прикордонного пункту пропуску "Ужгород". Словацькі перевізники також невдоволені конкуренцією з боку України.

5 грудня повідомлялося, що рух для вантажівок на кордоні Словаччини з Україною, що був перекритий з 1 грудня через протести словацьких перевізників було розблоковано.

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