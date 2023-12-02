Деякі пункти пропуску на кордоні фактично припинили роботу, на інших обсяги перевезень впали удвічі.

Украинский експорт через спільну з Польщею ділянку кордону скоротився на 40% через страйк польських перевізників. Про це повідомила міністр економіки України Юлія Свириденко.

За її словами, оперативні дані Держмитслужби свідчать, що у листопаді вантажним транспортом з України було експортовано 783 тисячі тонн продукції. З них 282 тисячі тонн були вивезені через кордон із Польщею, і цей показник є на 40% меншим, ніж до початку страйку польських перевізників. Зазначається, що на деяких пунктах пропуску, таких як "Ягодин - Дорогуск", "Рава-Руська - Хребенне" обсяги експорту впали майже до нуля, на інших скоротилися удвічі.

"Ми ведемо активну роботу для вирішення цієї ситуації. Не вся вона може бути публічною, адже не завжди ця публічність грає країні на руку. Але у нас є підстави сподіватися, що завдяки цьому діалогу з обох сторін, ми зможемо владнати ситуацію", – заявила Юлія Свириденко.

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Вона зазначила, що окрім дипломатів над проблемою працюють також і українські експортери, які мають ділових партнерів у Польщі.

Блокада західного кордону України

Як писав УНІАН, на початку листопада польські перевізники почали блокувати низку митних пунктів пропуску на українсько-польському кордоні. Вони вимагають спрощення правил проходження митниці порожнім автотранспортом, а також повернення системи ліцензій для українських перевізників, що працюють в ЄС.

1 грудня до блокади українського кордону долучилися і перевізники зі Словаччини. Вони взялися за пункт пропуску "Ужгород". Перелік вимог у них практично той самий, що й у поляків – словаки теж невдоволені конкуренцією з боку України.

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