Іраклій Кобахідзе заявив, що передвиборча агітація "оголила правду" про Україну перед грузинами.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе прокоментував передвиборчі банери та ролики партії "Грузинська мрія", на яких були використані зруйновані Росією будівлі в Україні порівняно з цілою інфраструктурою Грузії. Політик в ефірі пропагандистського телеканалу Imedi TV заявив, що грузини не володіють інформацією "про те, що відбувається в Україні".

Він також зазначив, що таким чином їм вдалося "оголити" правду про те, що відбувається в Україні від початку повномасштабної війни:

"Конкретні суб'єкти занепокоєні цими рекламними білбордами і відповідним відео, з одного боку, їм вдавалося приховувати від населення Грузії протягом 2,5 років те, що відбувалося в Україні та що відбувається в Україні сьогодні, де панує повна катастрофа - з погляду економіки, інфраструктури, гуманітарної допомоги та іншого".

За словами Кобахідзе, грузини протягом останніх років "представляли події таким чином, що нібито ми мали б заздрити Україні". ЗМІ пише, що мета цих передвиборчих білбордів і відеороликів полягає в тому, щоб нібито викрити брехню, яку "намагалися донести до грузинського суспільства".

"Насправді громадськість не мала повної та адекватної інформації про те, що відбувається в Україні, і ці рекламні щити та відеоролики спотворювали правду. Через це люди, які намагалися представити ситуацію в Україні як бажану для грузинського суспільства, перебувають у занепокоєнні", - наголосив він.

Згодом на цю заяву відреагував керівник Офісу президента Андрій Єрмак на своєму каналі в Telegram:

"Я переконаний, що грузинський народ чудово розуміє правду і тому підтримує українців у їхній боротьбі проти російської агресії".

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Раніше УНІАН повідомляв, що в ЄС припустили запровадження санкцій проти Грузії та назвали умову. "Поки що існує ймовірність запровадження санкцій у майбутньому, якщо справи з виборами справді підуть неправильно", - сказав посол ЄС у Тбілісі Павло Герчинський.

Крім того, Україна відповіла на обурливе відео партії "Грузинська мрія". У МЗС України сподіваються, що парламентські вибори пройдуть демократичним шляхом зі збереженням стратегічного курсу на приєднання до ЄС і НАТО.

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