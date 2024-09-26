У МЗС засудили використання кадрів війни в Україні у політичній рекламі.

Україна закликала уряд Грузії та партію "Грузинська мрія" не використовувати тему агресивної війни проти українців у внутрішньополітичній боротьбі.

Міністерство закордонних справ випустило заяву, в якій називає неприпустимим використання в політичній рекламі зображень жахливих наслідків безжальної війни Росії проти України, страждань та крові тисяч невинних людей, руйнувань церковних святинь та культурного надбання людства.

"Грузинський народ може не боятися нової війни, допоки Україна чинить опір російській агресії. Страшна ціна цього опору - це також ціна миру в Грузії Україна послідовно, неухильно та рішуче продовжуватиме підтримувати суверенітет і територіальну цілісність Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів", - йдеться у повідомленні.

Також в МЗС сподіваються, що парламентські вибори в Грузії пройдуть у мирний та демократичний спосіб, а грузинський народ продовжить стратегічний курс на приєднання до Європейського Союзу та НАТО.

Скандальна передвиборча кампанія в Грузії

Сьгодні в мережі поширили знімки рекламних банерів правлячої партії "Грузинська мрія" у Тбілісі. На фото порівнюються зруйновані російською армією міста України та мирні вулиці Грузії.

Політики оприлюднили в мережі й відео, на якому виборців закликають проголосувати "за мир", скавши війні "ні". Ілюструється це жахливими кадрами руйнувань в Україні.

Лідерка Грузії Саломе Зурабішвілі назвала цей вчинок ганебним та образливим до свого народу, заявивши, що плакат зробили "у кузні КДБ".

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