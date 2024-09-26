Президент країни назвала його ганебним і образливим для грузинської культури.

Правляча партія "Грузинська мрія" використала у своїй передвиборчій кампанії кадри зруйнованих Росією міст України.

Сьогодні вдень на офіційній сторінці партії в соціальній мережі Facebook з'явилося відео, в якому виборців просять "сказати "ні" війні" і "вибрати мир". Автори відео протиставляють руйнуванням в Україні кадри мирного життя в Грузії.

Також у мережі опублікували фото великих рекламних банерів, які помітили в Тбілісі. На ці знімки додали перекреслені виборчі номери грузинських прозахідних партій.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі написала на своїй сторінці у Facebook, що ще ніколи не бачила нічого настільки ганебного і образливого для грузинської культури, традицій, історії та віри.

"Яка жалюгідна справа дарувати своєму народові плакат, зроблений у кузні КДБ, даремно і безсовісно! "З гідністю" до пекла!" - додала вона.

Скандальні заяви "Грузинської мрії"

Нагадаємо, взимку прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе звинуватив Україну в бажанні відкрити "другий фронт" у його країні.

Уже під час протестів через "закон про іноагентів", проти ухвалення якого масово виходили жителі Грузії, прем'єр заявив про необхідність "запобігти українізації" країни.

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