Відповідні чутки поширюються тими, хто хто хоче створити хибне враження, наче вступ України не має широкої підтримки серед членів Альянсу.

В Офісі президента України спростували інформацію, що нібито сім країн проти запрошення України до Організації Північноатлантичного договору (НАТО). Про це у коментарі кореспонденту УНІАН повідомив прес-секретар глави держави Сергій Никифоров.

"Інформація у ЗМІ про те, що 7 країн виступають проти запрошення України до НАТО, не відповідає дійсності. Ці чутки вигідні тим, хто хоче створити хибне враження, наче вступ України не має широкої підтримки серед членів Альянсу. Насправді ідею запрошення України підтримує абсолютна більшість країн-членів, а щодо решти ведеться активна робота з адвокації", - наголосив Никифоров.

Прес-секретар нагадав, що запрошення до Альянсу - це перший пункт Плану перемоги президента України Володимира Зеленського і надійний шлях до справедливого і тривалого миру.

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"Володимир Зеленський презентував план міжнародним партнерам, українському парламенту і спільноті, представникам ЗМІ та громадянського суспільства, і консолідує їхні зусилля, щоб наблизити запрошення України до НАТО", - повідомив Никифоров.

Вступ України до НАТО

Як повідомляв УНІАН, 23 жовтня видання Politico із посиланням на джерела у Вашингтоні та НАТО поширило інформацію, що одразу сім країн виступають проти запрошення України до Альянсу. До цих країн належать США, Німеччина, Угорщина, Словаччина, Бельгія, Словенія та Іспанія.

16 жовтня Зеленський виступив у Верховній Раді і представив План перемоги України. Перший пункт плану передбачає негайне запрошення України до НАТО.

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