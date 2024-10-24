Серед цих країн, зокрема, Угорщина та Словаччина, лідери яких відомі своїми прокремлівськими настроями.

Одразу сім країн-членів НАТО виступають проти запрошення України до альянсу. Про це пише Politico із посиланням на джерела у Вашингтоні та військово-політичному блоці.

Німеччина і США є одними з найбільших держав, які повільно реагують на заклик Зеленського про негайне запрошення країни до вступу в НАТО, кажуть джерела видання. Там побоюються бути втягненими у війну з Росією.

Опір чинять також Угорщина і Словаччина. Їхні нинішні лідери займають загалом прокремлівську позицію. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан блокував кошти ЄС на озброєння України і вийшов з програми НАТО з надання летальної допомоги Києву. Своєю чергою, словацький президент Роберт Фіцо на початку цього місяця попередив, що вступ України до НАТО "стане гарним підґрунтям для третьої світової війни", і пообіцяв, що "ніколи не погодиться" на це.

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Один з чиновників НАТО розповів виданню, що проти запрошення України до блоку виступають також Бельгія, Словенія та Іспанія. Проте вони "ховаються за спинами США та Німеччини".

Другий співрозмовник сказав, що ці країни "підтримують цю ідею абстрактно, але як тільки вона наблизиться до матеріалізації", вони почнуть виступати проти неї більш публічно. Це ставить їх у протиріччя з, наприлад, країнами Балтії і Польщею, які ставляться до ідеї запрошення України в НАТО з більшим ентузіазмом.

При цьому посадовці, які спілкувалися з Politico, намагалися акцентувати, що ні США, ні Німеччина не виключають можливого вступу України до альянсу. Позиція адміністрації Байдена вже давно полягає в тому, що вступ до НАТО відбудеться після закінчення війни, проте жодних термінів там не окреслюють.

Шлях України до НАТО

30 вересня 2022 року Україна офіційно подала заявку на вступ до НАТО. На початку жовтня 2024 року, після зустрічі з новопризначеним генсеком НАТО Марком Рютте, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може стати 33-ю країною-членом Північноатлантичного альянсу.

Постійний представник США при НАТО в адміністрації президента Джо Байдена Джуліанна Сміт заявила, що Штати поки не готові направити Україні запрошення до альянсу. За її словами, це питання не обговорюється навіть попри план перемоги.

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню казав, що у Парижі не проти приєднання України до блоку. Проте це питання залежить від майбутньої адміністрації США.

Видання FT писало, що Україну можуть прийняти в НАТО за "західнонімецьким" підходом – але є багато відмінностей між Україною та Німеччиною. Остання була розділена після війни, яку вона сама і розпочала. Україна ж може бути розділеною через агресію Росії, пише видання.

Президент Володимир Зеленський наголошував, що Україна не обговорює членство в НАТО в обмін на відмову від окупованих територій.

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