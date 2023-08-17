До жовтня уряд сподівається зробити все можливе для того, аби політичне рішення почати перемовини про вступ було ухвалене.

Україна до кінця року не зможе на 100% виконати всі сім рекомендацій Європейської комісії щодо реформування держави, але переговори про вступ до ЄС все одно мають початися у грудні. Як передає кореспондент УНІАН, про це віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина сказала під час конференції "Як виглядає шлях України до ЄС?".

У відповідь на запитання про те, на яку позицію слід очікувати від Європейської комісії у жовтні, коли буде представлено звіт щодо виконання Україною рекомендацій для початку переговорів щодо членства України в Європейському Союзі, Стефанишина зауважила, що йдеться про зміни, на впровадження яких потрібні роки.

"Ми неодноразово говорили про свій політичний календар, який передбачає нашу амбіцію відкрити переговорний процес вже в грудні цього року... Я точно можу сказати, що в жовтні ми не почуємо, що ми виконали всі 7 рекомендацій на 100%, тому що ми говоримо про основоположні трансформації в державі, які пов'язані з правами людини, процесом деолігархізації... Це зміни, які впроваджуватимуться роками. Але точно до жовтня ми забезпечимо виконання всіх узгоджених законодавчих і інституційних кроків, і будемо сподіватись, що відкриємо двері для політичного рішення", – сказала віце-прем’єрка і додала, що під політичним рішенням слід розуміти початок переговорів про вступ до блоку.

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Стефанішина наголосила, що уряд "розцінює грудень 2023 року як останню нагоду для ухвалення останнього політичного рішення щодо руху України до ЄС". За її словами, Україні "трохи важче, ніж іншим країнам, які йшли шляхом приєднання до ЄС, не через війну, а через те, що ми рухаємось до ЄС, реформуючи сам Європейський Союз".

Віце-прем’єрка також зазначила, що Україна постійно перебуває у перемовному процесі з ЄС, аби перелік з семи рекомендацій не збільшувався, бо у питанні боротьби з корупцією виникає потреба у додаткових заходах.

Стефанішина у вересні має намір відвідати Брюссель і провести остаточні переговори.

Своєю чергою, глава Представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас сказав, що наразі ніхто не може сказати про будь-яку тверду дату щодо остаточного набуття Україною членства в ЄС.

"Коли розпочнуться переговори, дорожня карта буде дуже чіткою: законодавство і норми ЄС повинні бути втіленими, і потім ви будете готовими (до вступу - УНІАН). Україна вже побила багато європейських рекордів, коли йдеться про швидкість інтеграції до ЄС. І я впевнений, що ви будете спроможні побити більше рекордів", - наголосив Маасікас.

Вступ Україна до ЄС - це треба знати

23 червня 2022 року Європейська рада надала Україні статус кандидата на членство у Європейському Союзі.

Водночас Єврокомісія представила рекомендації щодо впровадження необхідних реформ, які Україна повинна втілити для вступу. Зокрема, серед цих рекомендацій – пришвидшення відбору суддів Конституційного суду, продовження втілення реформи системи правосуддя, боротьба з корупцією і відмиванням коштів, демонстрація відчутних результатів закону про деолігархізацію, узгодження аудіовізуального законодавства з європейським, схвалення і втілення закону про національні меншини тощо. Станом на середину червня, як зазначали в ЄС, Україна виконала дві з цих семи умов.

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