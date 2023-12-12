Це допоможе підтримувати Україну в довгостроковій перспективі, наголосив фінський міністр оборони.

Фінляндія збільшує потужності з виробництва снарядів у понад два рази. Про таке рішення очільника Міністерства оборони країни Антті Хаккянена повідомили у відомстві.

Управління оборони зобов'язується інвестувати біля 24 млн євро в збільшення виробництва важких снарядів. Крім того, Міноборони візьме на себе зобов’язання щодо довгострокових замовлень вітчизняної промисловості, що дає можливість для власних інвестицій. Загалом інвестиції Міноборони та промисловості становитимуть близько 120 млн євро.

"Ухвалене зараз рішення значно збільшить потужності виробництва важких боєприпасів у Фінляндії, що дасть можливість довгостроково підтримувати Україну до 2030-х років. Міністр оборони Антті Хаккянен заявляє, що збільшення виробництва має значне значення в європейському масштабі, а також зміцнює обороноздатність Фінляндії", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що виробництво боєприпасів у країні вже зросло в кілька разів порівняно з періодом до російського вторгнення в Україну. Крім того, за словами Хаккянена, з початку війни в Україні оборонне управління розмістило довгострокові замовлення на важкі снаряди у вітчизняній промисловості.

Допомога Україні від Фінляндії

Раніше у Фінляндії заявили, що країна хоче стати "непропорційно великим" постачальником зброї для українських Збройних сил. Міністр оборони країни Антті Хаккянен казав, що відповідне рішення стане "різдвяним подарунком" для українців.

Крім того, за словами Хаккянена, Фінляндія звернулася як до НАТО, так і до ЄС, особливо до великих держав-членів, щоб вони збільшили військову підтримку України.

Вас також можуть зацікавити новини: