Це вже 22-й пакет оборонної допомоги від цієї країни.

Фінляндія відправляє в Україну 22-й пакет оборонної допомоги, повідомляється на офіційному сайті Міністерство оборони країни. Зазначається, що президент республіки ухвалив це рішення 9 лютого 2024 року за поданням Уряду.

За оцінками, цей пакет оборонної підтримки обійдеться Фінляндії приблизно в 190 мільйонів євро. А загалом вартість оборонних матеріалів, поставлених Фінляндією в Україну за час війни, вже становить 1,8 млрд євро.

"Цей пакет допомоги також включає продукцію, яка була закуплена у вітчизняної промисловості з окремим фінансуванням у розмірі 30 мільйонів євро, виділеним для підтримки України", - інформує міністерство.

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У повідомленні також зазначається, що Фінляндія вирішила брати участь в артилерійській коліції та коаліції з розмінування, які діють в рамках Контактної групи з питань оборони України (формат Рамштайн), що координує збройну допомогу Україні.

"З оперативних причин та з метою гарантування безпечної доставки допомоги детальний зміст, спосіб доставки чи графік допомоги не повідомлятимуться", - зауважують у міністерві оборони Фінляндії.

Допомога Україні від Фінляндії

Як повідомляв УНІАН, у грудні очільник Міністерства оборони Фінляндії Антті Хаккянен заявив, що країна вдвічі збільшує потужності з виробництва снарядів, що має допомогти підтримувати Україну в довгостроковій перспективі.

За його словами, управління оборони зобов'язується інвестувати біля 24 млн євро в збільшення виробництва важких снарядів. Крім того, Міноборони візьме на себе зобов’язання щодо довгострокових замовлень вітчизняної промисловості, що дає можливість для власних інвестицій. Загалом інвестиції Міноборони та промисловості становитимуть близько 120 млн євро.

Зазначалось при цьому, що виробництво боєприпасів у країні станом на грудень 2023 року вже зросло в кілька разів порівняно з періодом до російського вторгнення в Україну. Крім того, за словами Хаккянена, з початку війни в Україні оборонне управління розмістило довгострокові замовлення на важкі снаряди у вітчизняній промисловості.

Раніше у Фінляндії заявили, що країна хоче стати "непропорційно великим" постачальником зброї для українських Збройних сил.

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