Окрім 125 зенітних гармат та технологій для протидії іранським БПлА, до пакету допомоги увійдуть десятки радарів й засоби радіоелектронної боротьби з дронами.

Вартість нового пакету військової допомоги Україні від Великої Британії складає 50 мільйонів фунтів стерлінгів.

Про це йдеться у повідомленні керівника Офісу президента Андрія Єрмака у Telegram.

"Ріші Сунак оголосив про новий пакет військової допомоги Україні вартістю 50 мільйонів фунтів стерлінгів. Окрім 125 зенітних гармат та технологій для протидії іранським БПлА, до пакету допомоги увійдуть десятки радарів й засоби радіоелектронної боротьби з дронами. Велика Британія також посилює пропозицію щодо тренувань для ЗСУ, надсилаючи до регіону експертів-військових медиків та інженерів для надання спеціалізованої підтримки", - поінформував Єрмак.

Відео дня

Він підкреслив, що прем‘єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак та президент України Володимир Зеленський на сьогоднішній зустрічі обговорили багато важливих питань співпраці.

"Наша спільна мета - перемогти Росію. І ми це зробимо разом", - зазначив керівник Офісу президента України.

Новий пакет допомоги від Британії

Сьогодні прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак прибув з візитом до Києва. Це його перший візит в статусі прем’єр-міністра. Відбулася його зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Сунак заявив, що Британія надасть Україні 120 спеціальних зенітних гармат та радіолокаційні станції. А також допоможе з зимовим обладнанням для українських військових і надасть гуманітарну допомогу.

Крім того, Сунак запевнив, що Велика Британія продовжуватиме і розширить навчальні програми для українських військових, медиків та інженерів.

Вас також можуть зацікавити новини: