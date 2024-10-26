Він заявив, що в України немає ні людей, ні зброї, ні грошей для продовження війни.

Україна повинна відмовитися від своїх територій, щоб покласти край війні з Росією. Про це заявив кандидат у віцепрезиденти США від республіканської партії Дональда Трампа Джей Ді Венс в ефірі телеканалу News Nation.

"Українцям доведеться прийняти це рішення... Вони вже занадто виснажені", - заявив Венс.

Він заявив, що такі твердження вже прослизають у розмовах з українськими чиновниками, особливо в приватних.

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"Вони починають говорити про це зараз. Вони кажуть, що це не може тривати вічно. У них немає людей, у них немає зброї, у них немає грошей", - заявив Венс.

Він сказав, що Росія не повинна була нападати на Україну, але обидві воюючі сторони хочуть покласти край війні. І роль США, за його словами, полягає в тому, щоб запитати Росію і Україну, що їм потрібно, щоб потім "нав'язати справжню дипломатію".

Україну схиляють до відмови від територій

12 вересня кандидат у віце-президенти США від республіканців Джей Ді Венс представив план Трампа щодо завершення війни в Україні. За його словами, лінія розмежування має пройти за нинішньою лінією фронту, окуповані українські території стануть демілітаризованою зоною.

Народний депутат Єгор Чернєв зазначав, що в західних ЗМІ почали лунати заяви про готовність України відмовитися від частини своїх територій замість членства в НАТО, але це не відповідає дійсності. за його словами, так Київ можуть намагатися "підштовхнути до переговорів".

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