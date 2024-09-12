Він заявив, що "Росія хоче, щоб ця війна закінчилася", натомість "Україна хоче, щоб ця війна покінчила з Європою".

Кандидат у віцепрезиденти США від республіканців Джей Ді Венс розповів, яким бачить план Трампа щодо завершення війни в Україні.

"Думаю, що це виглядає так. Трамп сідає і каже росіянам, українцям і європейцям: "Ви, хлопці, повинні з'ясувати, який вигляд має мирне врегулювання". І, ймовірно, воно виглядатиме приблизно так само, як нинішня лінія розмежування між Росією та Україною. Це стане як демілітаризована зона. Вона буде сильно укріплена, щоб росіяни не вторглися знову", - сказав він в ефірі подкасту Shawn Ryan Show.

За його словами, у такому разі Україна зберігає свій незалежний суверенітет.

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"Росія отримує від України гарантію нейтралітету, що вона не вступає в НАТО, не вступає в жодні союзницькі інститути", - додав Венс.

Він заявив, що "Росія хоче, щоб ця війна закінчилася", натомість "Україна хоче, щоб ця війна покінчила з Європою".

"Європа, до речі, недофінансувала підтримку України, тоді як американські платники податків були дуже щедрими до українців", - сказав Венс.

Він зазначив, що Європа нібито хоче завершити війну через зростання цін на енергоносії.

Також він хоче перекласти відповідальність за відновлення зруйнованої Росією української інфраструктури на країни Європи.

Війна в Україні - позиція Джей Ді Венса

Раніше Джей Ді Венс заявив, що необхідно просувати "прийнятний мир" для України. Найближчий союзник Трампа сказав, що "потрібно вірити в мир і принести його в цей регіон". Венс також заявив, що "українцям не вистачає військових", не уточнивши, на чому базуються ці висновки.

Крім того, кандидат на посаду віцепрезидента повторив, що Росія б ніколи не напала на Україну, якби той був главою Білого дому. За його словами, принести мир в Україну може тільки парламентер, якого поважає російський диктатор Володимир Путін.

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