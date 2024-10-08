Чернєв зазначив, що українське МЗС спростовує подібні заяви ЗМІ.

У західних ЗМІ почали лунати заяви щодо готовності України відмовитися від частини своїх територій замість членства в НАТО, але це не відповідає дійсності. Так Київ можуть намагатися "підштовхнути до переговорів".

Таку заяву зробив в етері YouTube-каналу РБК-Україна народний депутат, голова постійної української делегації у Парламентській Асамблеї НАТО Єгор Чернєв, коментуючи публікацію видання Financial Times, де стверджувалося, що в Україні "дедалі більше схиляються" до сценарію, коли РФ утримає контроль над окупованими територіями, а Україна отримає членство в НАТО.

"Чесно кажучи, мені дивно зараз дивитися на такі вкиди, і ми бачили, що МЗС наше спростовує, що ведуться такі переговори. Але мені здається, що це досить симптоматична історія. Тобто таким чином нас зокрема підштовхують до таких переговорів на міжнародній арені і підводять", – каже Чернєв.

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Нардеп зазначив, що Україну підштовхують до переговорів з РФ різними способами. Одним із них є обмеження на удари по російській території західним далекобійним озброєнням. Але такі переговори важко назвати мирними, оскільки Київ фактично примушують до цього процесу та розмов про відмову від своїх територій.

При цьому чиновник зауважив, що у ЗМІ говорять пол членство України в НАТО чи гарантії безпеки – і це є добрим знаком. Ще кілька місяців тому у США та Німеччині не хотіли обговорювати північноатлантичну інтеграцію, поки триває війна.

"Зараз я пов'язую ці зміни, можливо, з саме рішенням Байдена не балотуватися на другий термін і розумінням того, що він, мабуть, хоче все ж таки увійти в історію з якимось досягненням, з чимось чим можна, якщо не пишатися, то як мінімум говорити, що "я це зробив", – каже Чернєв.

Проте поки лунають лише обережні формулювання щодо підвищення статусу України на шляху до НАТО. І, за словами нардепа, він не зовсім розуміє, яким може бути цей стату, окрім запрошення та членства в НАТО.

"ому що за їхніми формальними бюрократичними вимогами нам залишається лише отримати запрошення, і після запрошення починається процес сертифікації в парламентах", – резюмував Єгор Чернєв.

Що передувало

Напередодні видання Financial Times випустило матеріал, в якому заявило, що за зачиненими дверима ведуться розмови про угоду, відповідно до якої РФ збереже контроль над захопленими територіями.

Видання каже, що за угодою Москва має зберегти де-факто контроль над приблизно п'ятою частиною України, яку вона окупувала. При цьому суверенітет Росії над ними не визнається.

Водночас "решті України" дозволяється приєднатися до НАТО або надаються еквівалентні гарантії безпеки.

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