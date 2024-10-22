Глава держави наголосив, що такі розмови - це медійні вкиди з метою перевірки "градусу" такого варіанту.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що Україна не обговорює отримання членства в Організації Північноатлантичного договору в обмін на відмову від окупованих Росією українських територій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на зустрічі з журналістами.

Зокрема, президент відповів на питання, чи можливе отримання членства у НАТО в обмін на окуповані території.

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"Ми не обговорюємо це. Але вважаю, що ці вкиди в медіа не випадкові. Мабуть, такі думки у деяких партнерів можуть бути. Тому, напряму вони не комунікують це зі мною, ці питання. Але через медіа, зрозуміло, перевіряють його градус. Думаю, тут все залежить від суспільства України", - наголосив Зеленський.

При цьому, як відзначив президент, на всіх переговорах зараз Україна порушує питання гарантій безпеки.

"Найкраще - це НАТО. Під час війни - запрошення, абсолютно відкрите, з сильною позицією в будь-якому форматі дипломатії. Це запрошення, я вважаю, не залежить від думки Росії. Коли в цьому будуть впевнені й ще деякі партнери - що вони сильніші, ніж Росія, тоді у нас все буде в цьому сенсі позитивно", - підкреслив президент.

Водночас, у нього уточнили, чи припускає Україна, що може початися розмова про частковий вступ до НАТО без окупованих територій.

"Всі розуміють, що який би шлях у нас не був, юридично ніхто визнавати окуповані території територіями інших держав не буде. Друге, чому я наголошую на запрошенні? Тому, що воно дається країні в міжнародно визнаних кордонах. І це для мене принципова річ: отримати запрошення під час війни. Я вважаю, що це сильна частина пакету, який ми пропонуємо. Це не просто запрошення, а запрошення, поки війна ще не закінчилась. А вже який вступ, як він буде відбуватись, скільки — це наступний крок, дипломатія. Можуть бути різні формати", - відзначив глава держави.

Також у президента запитали про позицію Німеччини щодо членства України в НАТО.

Глава держави повідомив, що має з канцлером Олафом Шольцем дуже хороші відносини.

"Я вдячний, що Шольц допомагає. Німеччина друга за підтримкою. Я всі речі говорю так, як я їх бачу, а не так, як вигідно комусь. Але те, що німецька сторона має скепсис щодо нашого вступу в НАТО — це факт", - сказав Зеленський.

При цьому, як переконаний президент України, оцінка Німеччини зараз більш м'яка, ніж вона була раніше.

"Це факт. Але щодо запрошення зараз, про яке я вам говорю, вони бояться тематики НАТО-Німеччина, що стосується реакції РФ. Саме так. Тому я вважаю, що на їх думку буде мати вплив більший союз. Більший союз щодо підтримки нас — це впевнене "Так: від Сполучених Штатів. Ось що я маю на увазі", - сказав Зеленський.

Інші заяви Володимира Зеленського

Раніше УНІАН повідомляв, що Росія, за словами президента України, незаконно утримує ще тисячі українців та продовжує примусове переселення дітей.

Крім того, Зеленський відреагував на корупцію у МСЕКу та прокуратурі.

"На жаль, у тилу тут, в Україні, відбуваються речі, з якими жодних ворогів не треба. Це реально внутрішній ворог", - сказав він.

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