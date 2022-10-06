За словами глави держави, Україна отримала спеціальний статус країни, що приєднується, і всі необхідні умови для повноправного членства вона виконає.

Україна розпочинає приєднання до Організації економічного співробітництва та розвитку.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у відеозверненні наприкінці 224-го дня війни.

"Починаємо приєднання України до Організації економічного співробітництва та розвитку. Це одна з найпрестижніших глобальних організацій, вона обʼєднує 38 найсильніших держав. Це демократії, це ринкові економіки, це більшість економічного потенціалу світу. Від Австрії до Японії, від Сполучених Штатів Америки до Південної Кореї, від Канади до Туреччини. Україна буде серед них і в цьому форматі. Ми подали нашу заявку на вступ, вона підтримана Організацією. Україна отримала спеціальний статус країни, що приєднується. І всі необхідні умови для повноправного членства ми виконаємо", - заявив глава держави.

Відео дня

За його словами, вже цьогоріч у Києві запрацює регіональний офіс Організації.

"Для нас це означатиме ще одну потужну лінію економічної, технологічної та ціннісної співпраці з глобальною спільнотою", - додав президент.

Україна та ОЕСР: деталі

Організація економічного співробітництва та розвитку - Міжнародна організація, що об'єднує 37 країн світу, більшість з яких є країнами з високим доходом громадян та високим ІРЛП (індекс розвитку людського потенціалу).

4-5 липня у швейцарському Лугано відбулася 5-а Міжнародна конференція з питань реформ в Україні (URC-2022), на якій презентували план відновлення країни.

5 липня 2022 року Україна подала заявку на вступ до ОЕСР.

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