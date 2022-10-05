Американські офіційні особи заявили, що не знали про операцію, а якби знали - виступили б проти неї.

Американські спецслужби вважають, що підрив доньки ідеолога "русского мира" Дар'ї Дугіної санкціонувала Україна.

Про це повідомляє The New York Times.

Вашингтон заперечує будь-яку причетність до підриву Дугіної - ні шляхом надання розвідданих, ні іншою допомогою.

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Понад те, американські офіційні особи заявили, що не знали про операцію, а якби знали - виступили б проти неї. Сполучені Штати вважають, що такі атаки є радше символічними і не мають великого впливу на поле бою. Водночас американці переймаються, що це може стати приводом ескалації конфлікту.

У США підкреслили, що ліквідація пропагандистки була найсміливішою операцією України на території Росії на сьогодні, оскільки продемонструвала, що Україна може дуже близько дістатися до публічних росіян.

Деякі офіційні особи США припустили, що фактичною ціллю операції був батько росіянки, ідеолог рашизму Олександр Дугін. Силовики вважали, що саме він буде перебувати в машині.

Видання зауважує, що Дугін - один із найагресивніших представників Росії, який закликає до інтенсифікації війни з Україною, є провідним прихильником імперіалістичної Росії.

У США не розкривають, хто з української влади санкціонував операцію, і чи підписався під нею Зеленський.

Сполучені Штати, йдеться у публікації, уже надіслали Києву застереження.

Підрив Дар'ї Дугіної - що відомо

У Підмосков'ї підірвався автомобіль дочки російського філософа Олександра Дугіна - Дар'ї Дугіної - 29-річної журналістки і політолога. Дугіна загинула на місці. Інцидент стався ввечері, 20 серпня. Дугіна їхала на автомобілі Toyota Land Cruiser, коли під час руху машина підірвалася, в'їхала в огорожу і згоріла, а уламки розкидало по всій дорозі.

Першою версією назвали вибух газового балона, проте зараз російські правоохоронці схиляються до того, що під дном авто спрацював вибуховий пристрій.

Крім того, знайомий загиблої і лідер громадського руху "Російський горизонт" Андрій Краснов заявив, що підірваний автомобіль належав батькові Дар'ї Дугіної. Він припускає, що метою був сам Олександр Дугін.

Потім стало відомо, що після загибелі дочки Дугіна в Росії вже почали погрожувати Україні. А сам творець "руського міра" потрапив до лікарні.

22 серпня ФСБ РФ оголосила про розкриття вбивства дочки головного ідеолога "русского міра"Олександра Дугіна. Там очікувано заявили, що вбивство спланували і скоїли українські спецслужби. За версією російської спецслужби, виконавиця вбивства - 43-річна громадянка України Наталія Вовк, яка заїхала в Росію в червні разом з 12-річною дочкою.

Україна заперечує будь-які звинувачення щодо причетності до вбивства Дугіної.

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