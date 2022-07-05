Передача заявки відбулася у Лугано.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль від імені України передав заявку на вступ до Організації економічного співробітництва та розвитку.

Про це Шмигаль повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Заявку нашої держави на вступ до Організації передав генеральному секретарю Матіасу Корману. Сподіваємося, що Рада ОЕСР розгляне цей документ, аби ми могли приєднатися якнайшвидше", - зазначив прем’єр.

За його словами, це відбулося під час дискусії про практичне впровадження Плану відновлення України в межах конференції у Лугано.

"Поточна підтримка, майбутня робота з відновлення та вступу України до ЄС, початок якого підтримали всі країни-члени ЄС, базуватиметься на завершенні структурних реформ в Україні - сфері, де підтримка ОЕСР має фундаментальне значення. Україна поділяє всі цілі та цінності Організації та прагне приєднатися до неї якнайшвидше. Членство України в ОЕСР є одним із наріжних каменів успішного відновлення та розвитку України", - додав Шмигаль.

Як повідомляв УНІАН, 4-5 липня у місті Лугано, Швейцарія, відбулася 5-та Міжнародна конференція з питань реформ в Україні (URC-2022).

Організація економічного співробітництва та розвитку — міжнародна організація, що об'єднує 37 країн світу, більшість з яких є країнами з високим доходом громадян та високим ІРЛП і розглядаються як розвинені.

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