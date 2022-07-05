Україна буде очолювати процес відновлення після війни і втілювати його разом з міжнародними партнерами

У швейцарському Лугано ухвалили підсумкову декларацію Конференції, у якій глави держав і урядів, міністри й високі представники зобов’язались підтримувати Україну на її шляху до відбудови після війни.

Про це повідомив український прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Проект Плану відновлення та розвитку під керівництвом України було визнано основним рамковим документом, що задає напрямок процесу відновлення", - зазначив він.

Крім того, учасники Конференції підтримали створення координаційної платформи між урядом України та всіма двосторонніми та багатосторонніми партнерами, організаціями та міжнародними фінансовими організаціями для підготовки та реалізації Плану.

Декларація містить ключові принципи, які визначають критерії та методи відновлення:

▪️ Партнерство. Україна буде очолювати процес відновлення втілювати його разом з міжнародними партнерами.

▪️ Спрямованість на реформи.

▪️ Прозорість, підзвітність, верховенство права.

▪️ Демократична участь.

▪️ Залучення багатьох стейкхолдерів.

▪️ Гендерна рівність та інклюзія.

▪️ Сталий розвиток.

Як повідомляв УНІАН, 4 липня прем'єр-міністр Денис Шмигаль представив проект плану відновлення України на міжнародній конференції у швейцарському місті Лугано.

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