За словами президента Бразилії, країна і далі залишатиметься нейтральною щодо війни в Україні.

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва заявив, що його країна не може стати на чийсь бік у війні між Росією та Україною. За його словами, учасники конфлікту, які зараз закликають до діалогу з Бразилією, повинні були говорити до того, як почалася війна, передає Correio Braziliense.

"Ось чому для Бразилії важливо не брати участь у війні в Україні та Росії. Ось чому для Бразилії важливо сказати, що ми хочемо миру, ми не хочемо війни. Ті, хто хоче поговорити з нами зараз, могли б поговорити з нами до початку війни", - підкреслив бразильський лідер.

У виданні нагадали, що ці слова пролунали після того, як члени українського уряду закликали Лулу відвідати країну та через критику президента Володимира Зеленського, який заявив, що вважає позицію Бразилії проросійською.

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Зокрема в Офісі президента вимагали, аби Лулу відвідав Україну, щоб він зміг на власні очі побачити руйнування, які сталися внаслідок російських атак.

"Україна звинувачує Бразилію в союзі з Росією. Однак бразильський уряд виступає за мирне вирішення конфлікту і вже засудив російське вторгнення", - додали у Correio Braziliense.

Бразилія та Україна - останні новини

Раніше президент України Володимир Зеленський прокоментував пропозицію Бразилії запросити на саміт G20 російського диктатора Володимира Путіна. За його словами, щоб це сталось, їм доведеться обійти закон, право руйнувати й знову ігнорувати Римський статут.

Водночас посол України в Бразилії Андрій Мельник пояснив, чому країна не підтримала спільне ком'юніке під час Саміту миру. Він підкреслив, що Бразилія, зокрема теперішній уряд - мають великі амбіції.

"Вони хочуть грати власну гру. І завдяки Китаю, який є їхнім головним торгівельним і політичним партнером протягом багатьох десятків років, вони намагаються цю роль для себе вигризти. Водночас Китай розуміє, що жоден план, який він готує, не буде підтриманий колективним Заходом, якщо це буде виключно китайський план", - запевнив Мельник.

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