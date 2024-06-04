Проросійський президент Бразилії не лише не поїде на саміт сам, але й не хоче посилати туди інших високих представників.

На тлі свого зближення з Китаєм та РФ Бразилія надішле свого представника на український Саміт миру у Швейцарії, але рівень представництва буде мінімальним – бразильский посол у Швейцарії. Про це пише бразильське видання O Globo.

Очікується, що президент Луїс Інасіу Лула да Сілва обере посла Бразилії у Швейцарії Клаудію Фонсеку Буцці, щоб представляти країну на цьому саміті. Стверджується, що такий рівень представництва обрано через те, що на саміт не запрошено російського диктатора Володимира Путіна.

За словами співрозмовників видання в бразильському уряді, Лула не має наміру відправляти до Швейцарії представників "першого ешелону уряду", таких як голова МЗС Мауро Вієйра або головний радник президента з міжнародних справ Селсу Аморім.

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"Ідея полягає в тому, щоб відправити когось бути присутнім, але без повноважень приймати рішення", – пише O Globo.

За словами людей, близьких до Лули, направлення дипломата залежатиме від того, чи дозволять організатори саміту представляти країни своїми послами. Адже спочатку йшлося про те, що делегації країн мають очолювати лише глави держав або урядів.

Позиція Бразилії щодо війни в Україні

Як писав УНІАН, Бразилія є давним політичним союзником Росії на глобальній арені, де обидві країни є засновниками політичного "антиНАТО" – об’єднання БРІКС. Бразилія відмовилася запроваджувати санкції проти Росії через вторгнення в Україну і категорично відмовилася допомагати Україні зброєю навіть, якщо поставки профінансує Єропа.

Бразилія також усіляко намагається ухилитися від виконання міжнародного ордеру на арешт Путіна. Зокрема вона вела переговори з ООН, аби ця організація надала свій міжнародний імунітет диктатору, і той зміг вільно приїхати на листопадовий саміт G20 у Ріо-де-Жанейро.

Наприкінці травня Бразилія разом з Китаєм проголосила про проведення альтернативну саміту миру (на противагу швейцарському). Основна ідея, проголошена ними, полягає у замороженні війни на поточних позиціях.

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