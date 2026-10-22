Україна та Росія погодилися сісти за стіл переговорів, - Венс

Раніше Україна вже неодноразово погоджувалася сісти за стіл переговорів.

Україна та Росія погодилися на переговори щодо завершення війни. Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс, пише Clash Report.

У Венса запитали, чому цього разу все буде інакше, якщо раніше Україна вже неодноразово погоджувалася сісти за стіл переговорів, а Росія відмовлялася від цього.

"Я думаю, що обидві країни погодилися сісти за стіл переговорів", – відповів віцепрезидент США.

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РФ готова відновити переговори з Україною – що відомо

Раніше помічник глави РФ Юрій Ушаков заявив, що під час переговорів спецпосланця президента США Стіва Віткоффа з російським диктатором Володимиром Путіним було досягнуто домовленості про повернення тристороннього формату "Україна-Росія-США". За його словами, відновити цей формат переговорів хочуть уже в 10-х числах листопада.

Ушаков додав, що Віткофф розповів російському диктатору про нові підходи України та Європи до питання мирного врегулювання. При цьому Віткофф, за словами помічника Путіна, заявив, що корисного в цих ідеях не так вже й багато.

Президент Володимир Зеленський пізніше повідомив, що Україна отримала від США інформацію про те, що РФ підтримує тристоронню зустріч із представниками Вашингтона та Києва на технічному рівні для проведення мирних переговорів.

Зеленський додав, що українські переговірники спілкуватимуться з представниками США та РФ, щоб наблизити закінчення війни. За словами президента, ця зустріч має відбутися не пізніше початку листопада.

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