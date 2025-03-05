Це відбувалося негласно після сварки, яка сталася між президентами у Білому домі.

Представники президента США Дональда Трампа провели таємні перемовини з президентом України Володимиром Зеленським та його командою після п'ятничної сварки в Овальному кабінеті, щоб "повернути переговори в потрібне русло".

Як повідомило CNN з посиланням на власні джерела, представники Трампа наголосили на важливості стабілізації відносин якнайшвидше і закликали відновити переговори до виступу президента в Конгресі.

CNN зазначило, що серед тих, хто говорив із Зеленським, був спецпредставник Трампа по Україні Кіт Келлог.

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Один з чиновників Білого дому повідомив CNN, що угода про видобуток українських корисних копалин ще не підписана. Однак представник Білого дому запевнив, що адміністрація Трампа вважає, що переговори щодо цієї угоди "рухаються у правильному напрямку".

Представник команди Трампа зазначив, що президент, який під час промови торкнутися теми війни в Україні, хоче оголосити про угоду щодо українських корисних копалин.

Переговори щодо угоди про надра України

Підписання цієї угоди повинне було відбутися у Вашингтоні 28 лютого, під час візиту українського президента Володимира Зеленського. Проте між президентами сталася суперечка. У підсумку президент Зеленський покинув Овальний кабінет, а угоду так і не було підписано.

3 березня президент США Дональд Трамп заявив, що не вважає угоду про корисні копалини "мертвою".

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