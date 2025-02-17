Рубіо сказав, що переговорний процес ще не розпочався всерйоз, і якщо переговори просунуться, то українці та європейці будуть залучені.

Україна і Європа будуть частиною будь-яких "реальних переговорів" щодо припинення війни, яку веде РФ проти українців.

Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо, давши зрозуміти, що переговори США з Росією цього тижня - це шанс побачити, наскільки серйозно налаштований російський правитель Путін, пише Reuters.

Таким чином, Рубіо спробував послабити занепокоєння Європи тим, що її виключать зі стартових переговорів між Росією і США, які мають відбутися в Саудівській Аравії завтра.

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В інтерв'ю CBS Рубіо сказав, що переговорний процес ще не розпочався всерйоз, і якщо переговори просунуться, то українці та європейці будуть залучені.

"Трамп говорив із Путіним минулого тижня, і в розмові той висловив зацікавленість у мирі, а Трамп висловив бажання побачити кінець цієї війни таким чином, щоб мир був міцним і захищав суверенітет України", - прокоментував намір глави Білого дому Рубіо.

"Тепер за цим мають послідувати дії, тож у найближчі кілька тижнів стане зрозуміло, чи є це серйозним, чи ні. Один телефонний дзвінок не встановлює мир", - зазначив держсекретар.

"Зрештою, це досягне точки - якщо це будуть справжні переговори, а ми ще не досягли її - але якщо це станеться, Україні доведеться брати участь, бо саме вона зазнала вторгнення, і європейцям доведеться брати участь, тому що в них є санкції проти Путіна та РФ", - пояснив Рубіо.

Ситуація навколо переговорів про закінчення війни в Україні

12 лютого Трамп провів телефонну розмову з Путіним і сказав, що той хоче миру.

Учора під час спілкування з журналістами Трамп додав, що український президент Володимир Зелінський братиме участь у переговорах щодо припинення війни.

Побоювання європейців з приводу їхнього виключення з переговорного процесу породили слова спецпредставника Білого дому щодо України Кіт Келлогга, який на Мюнхенській безпековій конференції заявив, що не бачить Європу за столом переговорів про закінчення війни в Україні.

Європейські чиновники були шоковані і захоплені зненацька діями адміністрації Трампа щодо України, Росії та європейської оборони в останні дні.

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