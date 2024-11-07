На сьогодні Угорщина не виявила документально засвідчити підтримку інтеграції України до НАТО.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна та Угорщина не підписали двосторонній документ через відмову Угорщини зафіксувати документально підтримку інтеграції України до Північноатлантичного договору (НАТО). Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на пресконференції за підсумками участі в саміті Європейської політичної спільноти у Будапешті.

Глава держави відзначив, що дуже зацікавлений, щоби в України й Угорщини були справжні тісні, дружні, продуктивні і проактивні відносини.

"Я за це виступаю. Я вважаю, що наші суспільства поважають одне одного. Я дуже вдячний за багато речей. Історично і геополітично для нас це важливо", - сказав Зеленський.

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Водночас, за словами президента України, раніше з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном було домовлено, команди обох країн будуть працювати над двостороннім документом. Зеленський сказав:

"Безумовно для нас важлива чистота в домовленостях. Є питання щодо меншин і, я вважаю, ми багато усього зробили. Є висновки Європейської комісії і зауважень щодо цього питання немає. Ми поважаємо угорську меншину в Україні".

За його словами, в Україні дуже багато меншин різних національностей і їх усіх треба поважати.

"Вони усі для нас рівні громадяни України. Для нас важливо підтримувати їх ідентичність", - заявив президент.

При цьому, він додав, що двосторонній документ, який готувався до підписання, містить не лише те, що хоче одна сторона, а те, що важливе для безпеки сьогодення і майбутнього обох сторін.

"Для нас важлива підтримка України в ЄС. Для нас важлива підтримка України Угорщиною в НАТО. В документі немає на сьогодні підтримки України з боку Угорщини в НАТО. І так, як цього немає, цей документ не підписаний. На цьому крапка", - наголосив Зеленський.

Блокування Угорщиною рішень по Україні

Як повідомляв УНІАН, впродовж багатьох років Угорщина в рамках НАТО постійно блокувала різні ініціативи, пов'язані з Україною.

У червні 2024 року стало відомо, що Угорщина не братиме участі і не протидіятиме ініціативам НАТО з підтримки України, які мають узгодити на саміті Альянсу у Вашингтоні.

У жовтні 2024 року міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини Петер Сійярто заявив, що якщо Україну приймуть до НАТО, це може спровокувати Третю Світову війну через статтю про колективну оборону.

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