Наразі Зеленський і Трамп не говорили про варіанти швидкого закінчення війни, і обом сторонам треба підготуватися до предметних розмов.

Швидке закінчення війни, яке обіцяв Дональд Трамп, обов'язково означатиме певні втрати для України. Однак предметно мирні ініціатив наступного президента США з Києвом ще не були обговорені. Про це президент Володимир Зеленський сказав на пресконференції у Будапешті.

Глав держави зазначив, що останнім часом він мав кілька хороших розмов з Трампом, зокрема хорошу зустріч у Нью-Йорку у вересні.

"Але вони повинні бути більш предметними і до цього треба готуватися двом сторонам, у будь-якому випадку. Як мінімум двом сторонам", - сказав Зеленський.

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На думку президента України, Дональд Трамп дійсно хоче швидкого рішення для закінчення війни.

"Хоче - це не значить, що так вийде. І я тут без закидів. Я просто говорю, що ми там, де ми є, і ми у війні з росіянами. І це факт. Це найскладніший ворог цього століття", - наголосив Зеленський.

За словами президента України, треба готуватися до будь-якого рішення.

"Ми хочемо справедливого закінчення війни. Я впевнений, що швидке закінчення війни - це втрати. Я думаю, якщо дуже швидке... Я не знаю цю ідею. Ми не говорили про це з президентом Трампом. Я думаю, що він буде готуватися зі своєю командою до тих чи інших пропозицій. Я думаю, що все це попереду. Одне зрозуміло мені, що він дійсно хоче закінчення, але ще раз кажу і вважаю, якщо це дуже швидко "закінчення заради закінчення"... Ми усі хочемо закінчення. Ми дуже хочемо справедливого закінчення", - наголосив Зеленський.

Мирний план Трампа

Як повідомляв УНІАН, Дональд Трамп неодноразово повторював свою обіцянку, що в разі перемоги на виборах президента США може закінчити війну в Україні за 24 години. Однак він ніколи не розкривав подробиць свого плану.

У вересні, після зустрічі з Володимиром Зеленським у Нью-Йорку Трамп пообіцяв в разі перемоги на виборах "щось напрацювати" з метою завершення війни між Україною і Росією ще до своєї інавгурації. Зазначимо, що інавгурація має відбутися 20-го січня 2025 року.

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