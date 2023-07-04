Це запрошення стало б величезним стимулом для українських солдатів, сказав президент.

Володимир Зеленський закликає президента США Джо Байдена запросити Україну до НАТО зараз, навіть якщо стати членом Альянсу вона зможе тільки після закінчення війни.

В інтерв'ю Еріну Бернетту з CNN президент України сказав, що Байден був приймаючим рішення, чи стане країна членом Північноатлантичного альянсу. "Він підтримує наше майбутнє в НАТО, але запрошення зараз стало б величезним стимулом для українських солдатів", - сказав Зеленський.

В Україні розуміють, що країну не приймуть до НАТО до завершення війни, проте українцям важливо відчувати підтримку союзників у цьому питанні, додав президент.

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"Ми все розуміємо. Але цей сигнал дійсно дуже важливий. І залежить від рішення Байдена", - підкреслив він.

Саміт НАТО в Литві

Нагадаємо, що наприкінці вересня минулого року Зеленський підписав заявку на вступ України до НАТО в прискореному порядку.

11-12 липня у Вільнюсі пройде саміт НАТО. Відомо, що президент України вже отримав запрошення. Очікується, що там обговорять членство України в НАТО і гарантії безпеки для неї.

У Білому домі вже повідомили, що на саміт прибуде президент США Джо Байден. Генсек Альянсу Єнс Столтенберг сказав, що у Вільнюсі "чітко заявлять, що майбутнє України з НАТО".

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