Володимир Зеленський закликає президента США Джо Байдена запросити Україну до НАТО зараз, навіть якщо стати членом Альянсу вона зможе тільки після закінчення війни.
В інтерв'ю Еріну Бернетту з CNN президент України сказав, що Байден був приймаючим рішення, чи стане країна членом Північноатлантичного альянсу. "Він підтримує наше майбутнє в НАТО, але запрошення зараз стало б величезним стимулом для українських солдатів", - сказав Зеленський.
В Україні розуміють, що країну не приймуть до НАТО до завершення війни, проте українцям важливо відчувати підтримку союзників у цьому питанні, додав президент.
"Ми все розуміємо. Але цей сигнал дійсно дуже важливий. І залежить від рішення Байдена", - підкреслив він.
Саміт НАТО в Литві
Нагадаємо, що наприкінці вересня минулого року Зеленський підписав заявку на вступ України до НАТО в прискореному порядку.
11-12 липня у Вільнюсі пройде саміт НАТО. Відомо, що президент України вже отримав запрошення. Очікується, що там обговорять членство України в НАТО і гарантії безпеки для неї.
У Білому домі вже повідомили, що на саміт прибуде президент США Джо Байден. Генсек Альянсу Єнс Столтенберг сказав, що у Вільнюсі "чітко заявлять, що майбутнє України з НАТО".