На саміті у Вільнюсі буде розглянуто питання про приєднання Швеції до Альянсу.

Лідери НАТО на саміті у Вільнюсі публічно підтвердять, що Україна стане членом Альянсу. Вони об'єднаються для того, щоб наблизити Київ до цієї мети.

"Протягом 500 днів Москва несла смерть і руйнування в серці Європи. Наш саміт пошле чіткий сигнал: НАТО об'єднане, а російська агресія не окупиться", - цитує генерального секретаря Альянсу Єнса Столтенберга видання The Guardian.

За його словами, на саміті наступного тижня нинішні відносини НАТО з Україною будуть перетворені на раду Україна-НАТО, яка буде "платформою для кризових консультацій і прийняття рішень" за участю президента України Володимира Зеленського.

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Для вступу України в НАТО спочатку потрібно запрошення та "план дій". Історично організація вимагала від потенційних членів мирного вирішення будь-яких поточних конфліктів і суперечок, що виключало б членство України, поки триває війна з Росією. Однак Зеленський домагається запрошення, навіть якщо в ньому не буде фіксованої дати початку процесу, і закликає президента США Джо Байдена використовувати свій вплив, щоб просунути це питання.

Столтенберг також нагадав про вступ Швеції до НАТО, який блокується Туреччиною, заявивши, що все ще є "прогалини", які необхідно подолати, щоб Анкара могла дати свою згоду. Він знову сказав, що зустрінеться з лідерами Швеції та Туреччини в понеділок, за день до офіційного початку зустрічі.

Коментарі Столтенберга прозвучали в той час, коли Зеленський здійснює своє дипломатичне турне країнами Європи, щоб аргументувати тверде зобов'язання прийняти Україну в НАТО і попросити нову зброю для Києва перед зустріччю з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Переговори з турецьким лідером - важливим посередником у конфлікті - будуть зосереджені на зерновій угоді на додаток до саміту НАТО наступного тижня у Вільнюсі. Аналітики також очікують, що Зеленський підштовхне Ердогана до того, щоб він дав зелене світло членству Швеції в НАТО перед зустріччю військового альянсу у Вільнюсі. Туреччина блокує кандидатуру Швеції через давню суперечку про передбачуване слабке ставлення Стокгольма до передбачуваних курдських бойовиків, які проживають країні.

І Зеленський, і Ердоган хочуть продовжити угоду з Росією за посередництва ООН і Туреччини, згідно з якою Україні було дозволено постачати зерно на світові ринки під час війни. Термін дії угоди закінчується 17 липня, якщо Росія не погодиться на його продовження.

Ердоган намагався використати добрі стосунки як із Зеленським, так і з Президентом Росії Володимиром Путіним, щоб виступити посередником у припиненні війни. Туреччина провела два ранніх раунди мирних переговорів і наполягає на продовженні переговорів.

Європейське турне Зеленського - головні новини

Президент України Володимир Зеленський відвідав Словаччину та Чехію у п'ятницю. У Празі Зеленський закликав США та інших союзників надати далекобійну зброю та артилерію. З'ясувалося, що США розглядають можливість постачання Києву касетних боєприпасів.

Зеленський також закликав розпочати переговори про вступ до ЄС цього року. Потім він прилетів до Братислави, де зустрівся зі своїм словацьким колегою, президентом Зузаною Чапутовою, перш ніж поїхати до Туреччини.

Перед візитом до Праги Зеленський був у Болгарії. Кремль розкритикував візит, заявивши, що український лідер намагався "втягнути" інші країни у війну, додавши, що він буде уважно стежити за результатами зустрічі Зеленського та Ердогана в Туреччині. Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Путін може незабаром поговорити з Ердоганом, але дата ще не призначена.

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