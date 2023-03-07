Система IRIS-T SLM доставлена ​​в Україну для захисту населення та критичної інфраструктури від російських авіаударів.

Військовослужбовці Повітряних сил Збройних сил Німеччини проводять тактичну підготовку українських військових на системі ППО IRIS-T (Infra-Red Imaging System – Tail/Thrust Vector controlled SLM).

Про це у Facebook повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. "Вони спираються на свій досвід роботи з подібними системами, які вже були введені в Збройні Сили Німеччини. Для цього моделюється використання системи за допомогою загальних сценаріїв", - йдеться в повідомленні.

В Генштабі зазначають, що щодня україна зазнає атак російської авіації, а цілями окупантів є населені пункти, критична інфраструктура, така як електростанції та мости, а також війська в районах їхньої дислокації.

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"Систему озброєння IRIS-T SLM (Infra-Red Imaging System – Tail/Thrust Vector controlled Surface Launched Medium Range - зенітні ракети з інфрачервоною головкою самонаведення та керованим вектором тяги середньої дальності) можна розгорнути проти широкого спектру загроз, включно з повітряними загрозамии, такими як дрони, літаки, вертольоти або крилаті ракети". - сказано в повідомленні.

В Генштабі зазначають, що система IRIS-T SLM доставлена ​​в Україну та використовується Збройними Силами України для захисту населення та критичної інфраструктури від російських авіаударів. Вона інтегровані в існуючі системи протиповітряної оборони і тепер можна боротися з іншими загрозами з повітря.

Навчання українських військових у Німеччині

У середині лютого ЗМІ писали, що навчання українських військовослужбовців роботі із зенітно-ракетним комплексом Patriot просувається дуже швидко.

Також українські захисники розпочали навчання на німецьких танках Leopard-2. Повідомлялося, що курс розрахований до кінця березня.

17 лютого стало відомо, що перша група з 635 українських військових завершила навчання на американській базі у Німеччині.

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