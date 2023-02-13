Орієнтовно заняття триватимуть шість тижнів.

Бундесвер розпочав навчання українських військових на танках Leopard-2. Про це заявила речниця міністерства оборони у столиці Німеччини, передає Tagessсhau.

Завершити курс підготовки користування танками українські солдати повинні до кінця березня. Бундесвер хоче синхронізувати фініш цього процесу з передачею Leopard-2 для ЗСУ.

Навчання проходитимуть на військовій базі неподалік міста Мюнстер, що у Нижній Саксонії. Про кількість військових, котрі будуть залучені, речниця не повідомила.

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Нагадаємо, що Берлін пообіцяв передати Києву 14 танків Leopard-2 A6. Окрім цього Німеччина проводить підготовку українських військових на бойових машинах піхоти Marder.

Західні танки для України: що відомо

Нещодавно канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що сподівається на поставку Заходом Україні 80-ти танків Leopard-2.

Португалія планує передати танки Leopard-2 у березні.

Натомість, за повідомленнями ЗМІ, Фінляндія не хоче постачати танки Україні до вступу в НАТО.

Загалом кількість отриманих Україною танків різних видів у найближчій хвилі може сягнути трьох сотень.

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