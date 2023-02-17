Наразі вже друга група з 710 українських військовослужбовців почала тренування.

У п'ятницю, 17 лютого, у Пентагоні заявили, що перша група українських військових завершила навчання на базі США в Німеччині.

Як пише CNN, йдеться про групу з 635 українців, які перебували на полігоні Графенвер. Згідно з заявою Пентагону, під час навчань США проводять власну загальновійськову підготовку та демонструють маневри. Зазначається, що український батальйон також тренувався на бойовій машині піхоти Bradley.

Наразі вже друга група з 710 українських військовослужбовців проходить п’ятитижневі курси. Їх навчатимуть маневрам, медичній та початковій підготовці. Крім цього, солдати тренуватимуться на бойовій машині піхоти Bradley і M109 Paladin, самохідній гаубиці, про відправку до України якої нещодавно оголосили США.

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Додається, що наступного тижня ще 890 українських військовослужбовців розпочнуть навчання на бойових машинах Stryker.

Навчання українських військових

18 січня українські військові вже прибули до США, щоб пройти навчання на системах Patriot. Тоді ж стартували навчання в Німеччині.

За даними Військово-Повітряних сил Німеччини, навчання українських військовослужбовців роботі з ЗРК Patriot просувається швидкими темпами.

12 лютого у ЗСУ показали кадри з навчання українських військових у Британії. У програму входить відпрацювання дій в наступі і обороні.

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