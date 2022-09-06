Зміни набудуть чинності 7 вересня.

Польща вводить нові правила для отримання національної візи. Вони стосуються громадян України та Білорусі, що перебувають в країні.

Про це пише SchengenVisaInfo.

Новий регламент запровадить нову типову форму заяви для громадян України та Білорусі, які проживають у Польщі та бажають отримати польську національну візу.

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"7 вересня 2022 року набуває чинності розпорядження Міністра внутрішніх справ та адміністрації від 10 серпня 2022 року Про внесення змін до Положення про візи для іноземців, яким запроваджується новий зразок заяви на отримання національної візи з урахуванням враховувати можливість подання таких заяв міністру справ", - йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ Польщі.

Таким чином, не всі громадяни України та Білорусі зможуть оформити національну візу, подавши заяву в Польщі. Відзначається, що до групи осіб, які мають право на отримання візи в Польщі, увійдуть громадяни Білорусі, яким Віза необхідна з гуманітарних міркувань або для роботи в міжнародних автомобільних перевезеннях.

Крім того, подати заяву на візу мають право громадяни України, які працюють водіями в міжнародних автомобільних перевезеннях або члени екіпажів літаків.

Очікується, що Міністерство надасть додаткову інформацію про процедуру і місце подачі заяви на отримання візи в найближчі дні.

Варто врахувати, що Польща підвищила мита за документи, що видаються іноземцям, з 29 липня.

Збори за видачу або заміну карт перебування всіх типів, дозволу на довгострокове проживання в ЄС і дозволу на постійне проживання, збільшилися з 50 злотих або 10,69 євро до 100 злотих або 21,37 євро.

Крім того, плата за польські проїзні документи, видані громадянам інших країн, збільшилася до 3500 злотих (74,80 євро); плата за документ "дозвіл на допустиме перебування" збільшена до 100 злотих (21,37 євро); а плата за польські документи, що засвідчують особу, видані іноземцям, збільшилася до 100 злотих (21,37 євро).

Як раніше повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький повідомив, що за шість місяців повномасштабного російського вторгнення в Україну у Польщі змогли працевлаштуватися понад мільйон українець.

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