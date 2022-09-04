Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що основна частина біженців з українці працевлаштувалися.

За сім місяців повномасштабного російського вторгнення в Україну в Польщі змогли працевлаштуватися понад мільйон українців.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє "Польське радіо".

"Для тих з вас, хто думав, що польська держава їх утримує, я вже сьогодні відповім, що так не є, тому що вони платять податки, платять внески в заклад соціального страхування. Понад 1 мільйона осіб - частина з тих, які вже раніше працювали, і значна частина приїхали також почала працювати", – сказав прем'єр-міністр Польщі.

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Робота під час війни:

Станом на 29 квітня 2022 року кількість вакансій в Україні зменшилася в 20 разів порівняно з довоєнним часом.

У дослідженні наголошується, що відкриваються вакансії переважно на заміну виїхали співробітників або підприємства після релокації шукають працівників на новому місці.

30 травня 2022 року в центрі зайнятості назвали найбільш потрібні профессії під час війни.

Станом на 7 червня падіння зарплат у приватному секторі в середньому склало від 25% до 50% в порівнянні з довоєнним часом. Найбільше таких - у добувній промисловості та будівництві.

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У червні на українському ринку праці припинилося зниження рівня зарплат.

Станом на 30 червня 2022 року майже 40% українців повернулися на роботу.

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Найбільша кількість відкритих вакансій в серпні на українському ринку праці-це пропозиції роботи для фахівців сфери рітейлу і менеджерів з продажу.

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