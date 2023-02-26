На акцію прийшли сотні людей.

Українці влаштували акцію біля посольства Російської Федерації у Вашингтоні. На мітинг, присвячений російському вторгненню в Україну, вийшли сотні людей.

Як повідомили УНІАН учасники заходу, мітинг називається "1 рік повномасштабної війни Росії проти України". Відомо, що такі акції заплановані не тільки у Вашингтоні, але й у Філадельфії та інших містах.

Зазначається, що люди прийшли на акцію з українськими прапорами та плакатами. Учасники мітингу скандували: "Зупиніть воєнні злочини в Україні, зупиніть війну в Україні, Росія – країна-терорист, російські воєнні злочини будуть покарані".

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Заходи на підтримку України

24 лютого 2023 року, у річницю російського вторгнення в Україну, по всьому світу проходили акції на підтримку українців. Зокрема, у Варшаві активісти увімкнули біля будинку, у якому живуть російські дипломати, сирену та звуки вибухів.

У Львові ввечері 22 лютого 2023 року, в межах світлового арт-туру "Вшанування пам'яті. Світло для надії" швейцарського митця Геррі Хофштеттера, підсвітили українською символікою кілька визначних будівель.

Пізніше естафету перейняла Одеса. Світлові проекції можна було побачити на будівлях одеського залізничного вокзалу, оперного театру та ще кількох будинків-пам'ятників архітектури.

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