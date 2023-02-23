Арт-тур Геррі Хофштеттера триватиме з 22 по 27 лютого і охопить кілька міст України.

У Львові ввечері 22 лютого 2023 року, в межах світлового арт-туру "Вшанування пам'яті. Світло для надії" швейцарського митця Геррі Хофштеттера, підсвітили українською символікою кілька визначних будівель.

Як зазначється на сайті Львівської міської ради, дійство присвячене роковинам повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Арт-тур "Вшанування пам'яті. Світло для надії"

Арт-тур триватиме з 22 по 27 лютого і охопить кілька міст України, починаючи зі Львова. Відомий митець Геррі Хофштеттер разом із командою підсвічуватиме будівлі та пам’ятники українських міст, на яких продемонструє українські символи незламності та художні проєкції до річниці повномасштабної війни в Україні.

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Автор робитиме 15-хвилинні проєкції за допомогою електрогенератора. Маршрут туру та локації не розголошують з міркувань безпеки. Втім, будівлі обирали у співпраці з Міністерством культури та інформаційної політики України спільно із місцевим самоврядуванням.

Геррі Хофштеттер – всесвітньо відомий митець зі Швейцарії. Своїми роботами він доводить, що варто жити й захищати нашу планету та її довкілля. Серед робіт митця – освітлення гори Маттерхорн у Швейцарії на знак солідарності зі світом під час карантину 2020 року через COVID-19. Геррі також створив найбільший витвір мистецтва у світі, спроектувавши 22 лютого 2022 року тигра довжиною 5,3 км на північній стороні Айгера в Швейцарії.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2022 року, в рамках світлового арт-туру "Різдвяне світло для надії", всесвітньо відомий митець зі Швейцарії Геррі Хофштеттер подарував Україні світлове шоу, аби принести українцям надію та світло у темні дні. Тоді митець протягом кількох днів підсвічував знакові будівлі у Києві.

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