Арт-тур "Вшанування пам'яті. Світло для надії" проходить з 22 по 27 лютого в різних містах України.

Одеса 24 лютого 2023 року перейняла естафету світлового арт-туру "Вшанування пам'яті. Світло для надії" відомого швейцарського митця Геррі Хофштеттера, що раніше стартував зі Львова.

Зокрема, світлові проекції можна було побачити на будівлях одеського залізничного вокзалу, оперного театру та ще кількох будинків-пам'ятників архітектури.

Акція "Вшанування пам'яті. Світло для надії"

В рамках акції, що проходить з 22 по 27 лютого в різних містах України, Хофштеттер разом зі своєю командою демонструє на визначних будівлях та пам’ятниках українські символи незламності та художні проєкції до річниці повномасштабної війни в Україні. Місця проведення акції не розголошують завчасно з міркувань безпеки.

Відео дня

Всесвітньо відомий митець зі Швейцарії Геррі Хофштеттер своїми роботами доводить, що варто жити й захищати нашу планету та її довкілля. Саме він освітив гору Маттерхорн у Швейцарії на знак солідарності зі світом під час карантину 2020 року через пандемію COVID-19. Також Хофштеттер створив найбільший витвір мистецтва у світі, спроектувавши у 2022 році тигра довжиною 5,3 км на північній стороні гори Айгер в Швейцарії.

У грудні 2022 року, в рамках світлового арт-туру "Різдвяне світло для надії", Хофштеттер також влаштовував в Україні світлове шоу, аби принести українцям надію та світло у темні дні. Тоді митець протягом кількох днів підсвічував знакові будівлі у Києві.

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